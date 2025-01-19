В матче 21-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле принимал "Милан". Все основные события встречи случились во втором тайме, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на поле "Ювентуса", закончилась со счетом 2:0. Хозяева одержали победу за счет двух голов в течение пяти минут: на 59-й забил Самюэль Мбангуля, а на 64-й - Тимоти Веа.

"Ювентус" продолжает оставаться единственной командой Серии А без поражений (8В-13Н). Только за счет огромного количества ничьих команда занимает всего лишь четвертую позицию с 37 очками.

"Милан" же находится на восьмой позиции, имея в зачете 31 балл.

Отметим, что в другом громком матче тура была зафиксирована перестрелка в пять голов.