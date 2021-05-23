Выше Канады и США. Какое место в группе занимает Казахстан после победы в стартовом матче ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею после стартового матча на чемпионате мира в топ-дивизионе расположилась на четвертом месте группы В, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса, победив Латвию по буллитам, набрали два очка и обошли в том числе такие команды, как США и Канада, которые потерпели поражения.

Лидирует в группе В сборная Германии, набравшая шесть очков в двух матчах. На втором месте - Латвия с четырьмя баллами после двух встреч. Третьей идет Финляндия (3 очка после одного матча), которой сегодня предстоит играть с Казахстаном.

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Напомним, что в этом году команды, занявшие худшие места в группах, не вылетают в первый дивизион, так что сборная Казахстана, обычно идущая по этому пути, сохранила прописку в топ-дивизионе досрочно. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды.

С расписанием матчей и трансляций сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

Прямая трансляция матча сборной Казахстана против действующего чемпиона мира на ЧМ-2021 по хоккею

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