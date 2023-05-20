Выживание или плей-офф? Прямая трансляция ключевого матча Казахстана на ЧМ по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 11:20 Комментарии 1
©IIHF

Сегодня, 20 мая, сборная Казахстана проведет шестую игру группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.

Начало матча в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция матча будет производится в эфире телеканала Qazsport, а также на их официальном сайте.

Накануне, казахстанцы обыграли Словакию по буллитам (4:3). Благодаря этому выигрышу подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 4 очка и поднялись с предпоследнего, седьмого места на шестое в группе В. Между тем, Латвия имеет в активе 8 очков и занимает четвертую строчку, дающую проход в плей-офф.

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Ранее на турнире казахстанская команда оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).

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Метки:
Сборная РК по хоккею
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