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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Главный тренер сборной Казахстана назвал главное достижение после второй сенсации на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана назвал главное достижение после второй сенсации на ЧМ по хоккею
©icehockey.kz

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал сенсационную победу над Словакией на чемпионате мира-2023, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью 3:3. Овертайм не выявил сильнейшего, тогда как по буллитам выиграли казахстанцы.

- Сегодня на льду была команда. Все друг с другом уже сыгрались. Без самоотверженной игры и самоотдачи побед не бывает. Без шишек и синяков не бывает. Каждый проникся и выложился. Любого соперника можно обыграть, когда ты к этому готов психологически и функционально. Все играли друг за друга, помогали, ловили на себя шайбы.

В первом периоде пропустили ненужный гол. Нехорошо сыграли в том эпизоде, эту шайбу можно было выкидывать. Поговорили в раздевалке, ребята пересмотрели свои действия и начали именно отдаваться игре. Да, чуть-чуть где-то недотерпели, были удаления. Соперник хороший, быстрый. Там играют опытные ребята. Дотерпели до буллитов. Андрей Шутов молодчик. Ребята забили свои буллиты. Здорово.

- Мы знаем, что у Словакии такие игроки, что любят провоцировать, толкаться. Что говорили ребятам? Обращали на это внимание?

- Да, говорили, что будут и в спину толкать. Терпите. Нам нужна победа. Играем только на победу. Ребята дотерпели, хорошо сыграли. Молодцы.

- Парням так нормально попадало, тому же Кириллу Савицкому, Адилю Бекетаеву.

- Сегодня все были молодцы, начиная от вратаря. Все четыре состава сражались. Только так достается победа. Чтобы все играли и сражались.

- Первое звено сегодня порадовало

- Они должны были свое слово сказать. Опытные ребята. Они к этому готовы. Повели за собой. Молодцы.

- Согласны, что была самая лучшая поддержка со стороны наших болельщиков? Шум стоял невероятный.

- Когда хорошо играешь, то тебя и поддерживают хорошо. Спасибо большое болельщикам. Ребята это почувствовали. Играли от души. Молодцы.

- Завтра будет сложнее? Все билеты на игру распроданы, будет полная арена.

- Тем интереснее будет. После победы всегда идет хороший настрой. Ребята знают, как достаются победы - самоотдачей. Самое главное, чтобы они продолжили в том же духе, тогда все будет нормально. 

Благодаря этому выигрышу подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 4 очка и поднялись с предпоследнего, седьмого места на шестое в группе В. Словакия с 5 баллами расположилась на пятой строчке.

Для казахстанской команды это вторая победа. Ранее она оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).

Следующую игру Казахстан проведет с Латвией 20 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Норвегия Чехия 15:20
США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 15:15
Австрия Финляндия 19:20
Канада Швейцария 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Швеция США 19:20
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20
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