Главный тренер сборной Казахстана назвал главное достижение после второй сенсации на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал сенсационную победу над Словакией на чемпионате мира-2023, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи завершилось вничью 3:3. Овертайм не выявил сильнейшего, тогда как по буллитам выиграли казахстанцы.
- Сегодня на льду была команда. Все друг с другом уже сыгрались. Без самоотверженной игры и самоотдачи побед не бывает. Без шишек и синяков не бывает. Каждый проникся и выложился. Любого соперника можно обыграть, когда ты к этому готов психологически и функционально. Все играли друг за друга, помогали, ловили на себя шайбы.
В первом периоде пропустили ненужный гол. Нехорошо сыграли в том эпизоде, эту шайбу можно было выкидывать. Поговорили в раздевалке, ребята пересмотрели свои действия и начали именно отдаваться игре. Да, чуть-чуть где-то недотерпели, были удаления. Соперник хороший, быстрый. Там играют опытные ребята. Дотерпели до буллитов. Андрей Шутов молодчик. Ребята забили свои буллиты. Здорово.
- Мы знаем, что у Словакии такие игроки, что любят провоцировать, толкаться. Что говорили ребятам? Обращали на это внимание?
- Да, говорили, что будут и в спину толкать. Терпите. Нам нужна победа. Играем только на победу. Ребята дотерпели, хорошо сыграли. Молодцы.
- Парням так нормально попадало, тому же Кириллу Савицкому, Адилю Бекетаеву.
- Сегодня все были молодцы, начиная от вратаря. Все четыре состава сражались. Только так достается победа. Чтобы все играли и сражались.
- Первое звено сегодня порадовало
- Они должны были свое слово сказать. Опытные ребята. Они к этому готовы. Повели за собой. Молодцы.
- Согласны, что была самая лучшая поддержка со стороны наших болельщиков? Шум стоял невероятный.
- Когда хорошо играешь, то тебя и поддерживают хорошо. Спасибо большое болельщикам. Ребята это почувствовали. Играли от души. Молодцы.
- Завтра будет сложнее? Все билеты на игру распроданы, будет полная арена.
- Тем интереснее будет. После победы всегда идет хороший настрой. Ребята знают, как достаются победы - самоотдачей. Самое главное, чтобы они продолжили в том же духе, тогда все будет нормально.
Благодаря этому выигрышу подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 4 очка и поднялись с предпоследнего, седьмого места на шестое в группе В. Словакия с 5 баллами расположилась на пятой строчке.
Для казахстанской команды это вторая победа. Ранее она оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).
Следующую игру Казахстан проведет с Латвией 20 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.
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