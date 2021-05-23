"Вы настоящие мужики!". Сборная Казахстана по хоккею показала видео из раздевалки после первой победы на ЧМ

Михайлис выступил с речью.

Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
0
Сегодня 07:53

Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после стартового матча чемпионата мира с Латвией, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на турнире в Риге (Латвия) и завершилась победой подопечных Юрия Михайлиса по буллитам.

В следующем матче сегодня, 23 мая, команда сыграет со сборной Финляндии.

"Мы доказали, что мы настоящие мужчины с вами, парни! Сегодня было видно - команда. У нас есть команда, которая может обыгрывать любого соперника. Это не просто громкие, не пафосные слова. Вы настоящие мужики. Если вы соберетесь и будете играть дисциплинированно, у нас будет достойный результат, парни! Алга, Казахстан!" - сказал Михайлис, обращаясь к игрокам.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Сборная РК по хоккею Латвия ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Михайлис Юрий


Хоккей Сборные (хоккей)
0
Сегодня 07:53
© 2008 - 2021 ТОО «EML»