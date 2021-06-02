Встречали как героев. Сборная Казахстана по хоккею прилетела в Нур-Султан после ЧМ-2021

Сборная Казахстана по хоккею прилетела в Нур-Султан после вылета с чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская команда выиграла четыре матча из семи в групповом раунде, но этого не хватило для выхода в плей-офф. Не все хоккеисты выбрали полет в Нур-Султан - уроженцы других стран выбрали перелет на родину, ведь в хоккейном сезоне небольшой перерыв.

В Нур-Султан прилетел тренерский штаб во главе с Юрием Михайлисом, а также некоторые лидеры команды. Например, Даррен Диц, Роман Старченко и Никита Михайлис. Прибыл с командой и новая звезда казахстанского хоккея - голкипер Никита Бояркин.

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Напомним, ранее были названы лучшие игроки национальной сборной на историческом мировом турнире, а лидер "Барыса" Даррен Диц прокомментировал свой дебют в элитном раунде мирового чемпионата.

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