Вратарь сборной Казахстана по хоккею принял решение о своем будущем

Вратарь Андрей Шутов не перейдет в "Барыс" и остается в "Торпедо". Игрок продлил контракт с усть-каменогорским клубом на год, сообщает "Шайба.kz".

Ранее комментатор Александр Олейник сообщал, что хоккеист с большой долей вероятности может перейти в столичную команду на место ушедшего Хенрика Карлссона.

В минувшем сезоне 23-летний голкипер сыграл в регулярном чемпионате Казахстана 22 матча, также на его счету четыре игры в плей-офф. На чемпионате мира в Риге он защищал ворота сборной Казахстана во встрече против Канады, отметившись эффектными сэйвами.

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