Видеообзор матча, или как Казахстан забросил 11 шайб Италии и возглавил группу ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана разгромила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира-2021 по хоккею в элитном дивизионе в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Арена-Рига" и закончилась со счетом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2) в пользу казахстанцев. В составе победителей шайбы забросили Роман Старченко (3-я и 57-я минуты), Егор Петухов (33), Евгений Рымарев (35), Никита Михайлис (42), Кертис Волк (47), Артем Лихотников (48, 50), Кирилл Панюков (55), Виктор Сведберг (58) и Егор Шалапов (60). У проигравших отличились Анджело Мичели (25), Петер Хохкофлер (42) и Алекс Петан (51).

После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В, опережая Финляндию (10) по дополнительным показателям. Сборная Италии остается единственной командой на турнире, не набравшей пока ни одного очка.

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