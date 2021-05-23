Видео победы сборной Казахстана над Латвией в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Предлагаем вашему вниманию хайлайты стартового матча сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в топ-дивизионе, проходящем в Риге (Латвия).

Как сообщают Vesti.kz, команды встречались в рамках группы В. Основное время матча завершилось ничьей - 2:2. В составе сборной Казахстана отличились Александр Шин и Джесси Блэкер. Исход же противостояния решился в серии послематчевых буллитов, где точнее оказались подопечные Юрия Михайлиса.

Напомним, что сегодня, 23 мая, сборная Казахстана проведет матч против действующего чемпиона мира - Финляндии. Начало в 19:15 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция матча сборной Казахстана против действующего чемпиона мира на ЧМ-2021 по хоккею

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