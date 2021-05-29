Вернемся в зону плей-офф? Прямая трансляция матча Италия - Казахстан на ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 29 мая, сборная Казахстана сыграет с Италией в рамках группового раунда чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B начнется в 15:15 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой команда Юрия Михайлиса с семью очками занимает пятое место из восьми, тогда как итальянцы замыкают таблицу, потерпев четыре поражения подряд.

Для выхода в плей-офф необходимо финишировать в первой четверке группы.

Отметим, что накануне Казахстан уступил Канаде (2:4).

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