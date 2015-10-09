Сборные (хоккей)
Сегодня 22:23
 

Узбекистан забросил 97 шайб и выиграл ЧМ по хоккею

Сборная Узбекистана по хоккею обыграла команду Гонконга на чемпионате мира-2026 в дивизионе III B, сообщают Vesti.kz.

Заключительный матч мирового первенства после хозяев льда завершился в пользу узбеков со счетом 9:4.

В составе команды Нормундса Сейейса отличились: Вадим Кравченко (первая, пятая и 15 и 37 и 50 минута), Илья Назаревич (19), Егор Дорофеев (22), Тимур Хабибов (24) и Жасурбек Рустамхонов (29).

В составе команды Гонконга шайбы на счету: Чана Джастина Чена (23), Брайна Тана (46, 55) и Ин Лока Вонга (59).

Всего, в пяти матчах Узбекистан забросил 97 шайб. Команда этой страны набрала максимальное количество очков - 15 и  вышла в дивизион III A. Команда Филиппин заняла последнее место в этой группе и пошла на понижение в дивизион IV.

Ранее команда Узбекистана разгромила Монголию (26:1), Филиппин (28:3), КНДР (20:3) и Люксембург (14:0).

Турнирная таблица дивизиона:

  1. Узбекистан - 15 очков (5 матчей);
  2. КНДР - 12 (5);
  3. Гонконг - 9 (5);
  4. Люксембург - 6 (5);
  5. Монголия - 3 (5);
  6. Филиппины - 0 (5).

