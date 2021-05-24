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"У команды нет психологии аутсайдера". Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Команда выиграла два матча и идет в зоне плей-офф.

"У команды нет психологии аутсайдера". Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Фото: iihf.com©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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У игроков сборной Казахстана по хоккею, выступающей на чемпионате мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), нет психологии аутсайдера, считает известный казахстанский комментатор Александр Олейник. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил шансы команды на выход в плей-офф и назвал ключевых исполнителей в обойме Юрия Михайлиса.

- Благодаря чему сборной Казахстана удалось одержать две победы в стартовых матчах на чемпионате мира?

- Сборная Казахстана в стартовых матчах на чемпионатах мира всегда играет хорошо. В 2016 году в Москве команда победила Швейцарию, сейчас обыграли Латвию. Только дважды подряд никогда не выигрывали, да и вообще две победы на чемпионате мира - для нас это маленький сюрприз и неожиданность со знаком плюс.

Игра с Финляндией показала, за счет чего наша команда была сильнее - это характер и бойцовские качества. Все дружно играли. Опять же, вратарь Никита Бояркин, где-то благодаря стечению обстоятельств, вроде отъезда Херника Карлссона, получил возможность показать себя. Парень на деле подтверждает то, что свои вратари в Казахстане всегда были и есть, и их нужно использовать в команде.

Победа над сборной Латвии в стартовом матче была пусть и не ожидаемая, но по силам нашей команде. Это тот соперник, с кем мы фактически на равных играем, в том числе и на клубном уровне, в КХЛ - это рижское "Динамо".

Что касается победы над сборной Финляндии, как все говорят, это сенсация и, наверное, все так и есть. Но надо смотреть на составы команд и нужно понимать, что данный чемпионат мира не такой звездный, потому что многие лучшие игроки не приехали из-за того, что в НХЛ идет плей-офф, где они задействованы и не могут присоединиться к сборным.

Составы тех команд, которые выступают на чемпионате мира, фактически представлены хоккеистами из первенств своих стран. У кого-то есть возможность для усиления, у кого-то нет. Соответственно, уровень сборных не то что подравнялся, но между ними нет пропасти, как это было на прошлых турнирах, когда фиксировались двузначные счета.

- Помимо вратаря, кого-бы в сборной Казахстана Вы отметили еще?

- Кого-то отдельно выделить сложно. Но неудивительно, что в "Барысе", базовом клубе сборной, как и в национальной команде, себя проявляют Роман Старченко, Даррен Диц, отметил бы еще Джесси Блэкера, который смотрится очень здорово, и Никиту Михайлиса, Кирилла Панюкова, Алихана Асетова - это те люди, которые тащат за собой команду. Для многих из них нынешний турнир - дебютный в карьере. Может, у них нет той психологии и установок, что "мы аутсайдеры", "всем проигрываем". Парни выходят, бьются, и это хорошо. Команда немного омолодилась и ей помогает этот задор. Видно, что есть характер, все бросаются под шайбу, каждый отрабатывает, даже если кто-то другой допустил ошибку, партнеры за него исправляют ситуацию и помогают.

- Каковы наши шансы на выход в плей-офф и кто фаворит группы?

- У нас все шансы для того, чтобы зацепиться за четверку. Есть матчи, в которых мы не то что обязаны, но можем набрать очки, и все нам по силам. Практически все зависит от ребят и тренерского штаба.

Сборная Германии является лидером нашей группы. С учетом того, как развивается немецкий хоккей, это неудивительно. Германия - серебряный призер последней Олимпиады. Я думаю, что немцы всех приучили к мысли о том, что если они и не фавориты того или иного турнира, то команда, которая точно заявит о себе. Что касается финнов, я думаю, что они потихоньку должны раскатиться и разбегаться. Они точно должны быть в плей-офф. 

У Канады слабый состав, у США состав сопоставим с финнами и, наверное, с Германией. По моим прикидкам: Германия - фаворит нашей группы, и по матчам видно, что они в идеальной форме. Как будет дальше - это вопрос.

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

Напомним, сборная Казахстана на чемпионате мира в Риге стартовала с победы над хозяевами льда - сборной Латвии, а затем обыграла чемпионов мира финнов. 

Казахстанские хоккеисты обновили лучший результат команды по набранным очкам в обновленном формате элитных раундов чемпионатов мира.

Следующую игру в группе B Казахстан проведет 25 мая со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Далее предстоят матчи с Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

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Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей ЧМ-2021 по хоккею Латвия Канада Финляндия США Германия Диц Даррен Михайлис Никита Михайлис Юрий

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