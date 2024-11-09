Суперкамбэк! Казахстан выиграл чемпионат Азии в Алматы

Сборная Казахстана по хоккею стала победителем чемпионата Азии в Алматы, обыграв в решающем матче команду Японии, передают Vesti.kz.

Подопечные Олега Болякина одержали победу со счетом 5:1. У победителей отличились Евгений Рымарев (8-я минута, 28-я), Егор Наместников (30-я), Владимир Гребенщиков (45-я) и Евгений Королинский (59-я). В составе проигравших одну шайбу отыграл Тайга Ирикура (43-я).

Казахстан и Япония набрали по 6 очков, однако хозяева льда заняли первое место по дополнительным показателям.

На первом в истории ЧА выступали только четыре команды (еще Китай и Южная Корея), а турнир проходил по круговой системе.

В стартовой игре казахстанские хоккеисты уступили Южной Корее (1:4), а во второй обыграли Китай (6:1). Таким образом, им удалось сотворить суперкамбэк и выиграть континентальный турнир.

ЧА пропустили игроки "Барыса" и других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поскольку не была предусмотрена международная пауза.