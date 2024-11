Игрок за 130 миллионов спас "Баварию" от фиаско

"Бавария" одержала минимальную победу над "Санкт-Паули" (1:0) в десятом туре чемпионата Германии по футболу. Решающий гол на 22-й минуте забил Джамал Мусиала, передают Vesti.kz.

Для Мусиалы это пятый гол в восьми матчах нынешнего сезона Бундеслиги. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 130 миллионов евро.

🔔 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 🔴



Clean sheet and three important points away from home! 👏❤️#FCBayern #MiaSanMia | #FCSPFCB pic.twitter.com/godaeTNBFR