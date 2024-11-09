Игрок за 130 миллионов спас "Баварию" от фиаско

"Бавария" одержала минимальную победу над "Санкт-Паули" (1:0) в десятом туре чемпионата Германии по футболу. Решающий гол на 22-й минуте забил Джамал Мусиала, передают Vesti.kz.

Для Мусиалы это пятый гол в восьми матчах нынешнего сезона Бундеслиги. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 130 миллионов евро.

"Бавария" с 26 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как один из аутсайдеров "Санкт-Паули" занимает 15-е место, имея в активе восемь очков.

22 ноября "Бавария" сыграет дома с "Аугсбургом", а 24-го числа "Санкт-Паули" встретится на выезде с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

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