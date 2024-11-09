Игрок за 130 миллионов спас "Баварию" от фиаско
"Бавария" одержала минимальную победу над "Санкт-Паули" (1:0) в десятом туре чемпионата Германии по футболу. Решающий гол на 22-й минуте забил Джамал Мусиала, передают Vesti.kz.
"Бавария" одержала минимальную победу над "Санкт-Паули" (1:0) в десятом туре чемпионата Германии по футболу. Решающий гол на 22-й минуте забил Джамал Мусиала, передают Vesti.kz.
Для Мусиалы это пятый гол в восьми матчах нынешнего сезона Бундеслиги. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 130 миллионов евро.
"Бавария" с 26 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как один из аутсайдеров "Санкт-Паули" занимает 15-е место, имея в активе восемь очков.
🔔 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 🔴— FC Bayern (@FCBayernEN) November 9, 2024
Clean sheet and three important points away from home! 👏❤️#FCBayern #MiaSanMia | #FCSPFCB pic.twitter.com/godaeTNBFR
22 ноября "Бавария" сыграет дома с "Аугсбургом", а 24-го числа "Санкт-Паули" встретится на выезде с "Боруссией" из Менхенгладбаха.
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