"Столько сенсаций!". Сборную Казахстана потроллили после первого поражения на ЧМ-2023 по хоккею

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко поделился своими мыслями по итогам некоторых матчей на чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

"Столько сенсаций! Казахи неожиданно проиграли, но у них второй матч за два дня. Жалко французов и хорватов. Австрии респект", - пишет он в своем телеграм-канале.

Напомним, что казахстанские хоккеисты уступили Чехии со счетом 1:5. Это поражение стало первым для них на турнире, тогда как они стартовали с победы над Норвегией по буллитам.

Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут против Швейцарии 16 мая. Перед его командой стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе.

Ранее он назвал причины поражения от чешской команды.