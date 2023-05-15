Тренер сборной Казахстана назвал причины первого поражения на ЧМ-2023 по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев объяснил поражение от Чехии на чемпионате мира-2023 по хоккею, который в эти дни проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Его подопечные уступили со счетом 1:5. Это поражение стало первым для казахстанцев, тогда как они стартовали на турнире с победы над Норвегией по буллитам.

- Ребята старались, пропустили три гола в меньшинстве. Удаления нас подвели, эмоции где-то сыграли, ненужные удаления привели к голам. Ребята старались, выкладывались, могли и сравнять. Если бы сравняли, возможно, по-другому все могло быть. По самоотдаче, к работе претензий нет ни к кому. Они растут, - приводит его слова пресс-служба КФХ.

- Четвертое звено разыграло хорошую комбинацию, в чем секрет успеха их игры?

- Они играют в пас, шайбой дорожат, открываются друг под друга. Этот хоккей, который многие пропагандируют - вброс шайбы и там… Мы пропагандируем немного другой хоккей. Более советский. Использование всех стилей - канадского, советского, все вместе дает результаты. Когда владеешь больше шайбой, заставляешь соперника ошибаться. И поэтому многое получается, меньше бегаешь. Я думаю, что будем продолжать, чтобы они повзрослели, возмужали, набрались опыта, мастерства.

- Болельщики ждут большего от опытных игроков Старченко, Рымарева?

- Они сегодня неплохо выглядели, создавали моменты и были моменты у них. Еще скажут свое слово, они начинают набирать обороты, молодцы. Претензий нет ни к кому.

- Впереди день отдыха, чем планируете заняться?

- У нас по плану тренировка, будем готовиться, разбирать игры, готовиться к следующему сопернику.

- По Швейцарии, что скажете, тоже один из сильнейших соперников?

- Посмотрим их игру, что можно противопоставить. Разберем, будем готовиться к ним.

Отметим, что ЧМ-2023 продлится до 28 мая. Перед казахстанской сборной стоит задача сохранить место в элитном дивизионе.

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