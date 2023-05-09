Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
9 мая 22:56
©КФХ

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею определился с составом на чемпионата мира-2023, который пройдет в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

По информации "Шайба.kz", в итоговую заявку войдут 25 хоккеистов, из которых три вратаря.

Полностью состав сборной Казахстана выглядит так:

вратари: Андрей Шутов, Никита Бояркин, Джелал-ад-Дин Амирбеков;

защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Тамирлан Гайтамиров, Артём Королев, Мади Диханбек, Данил Бутенко, Дмитрий Бреус;

нападающие: Роман Старченко, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц, Никита Михайлис, Михаил Рахманов, Абай Мангисбаев, Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов, Максим Мусоров, Андрей Буяльский, Александр Борисевич.

ЧМ пройдет с 12 по 28 мая. Казахстан проведет матчи в Риге. На групповом этапе наша сборная сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 15:45
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана прибыла на ЧМ-2023 по хоккею и представила состав
Вчера , 11:56
Сборные (хоккей)
Олимпийский чемпион опасается за сборную Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
9 мая, 22:56
Сборные (хоккей)
Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2023 по хоккею
8 мая, 18:38
Сборные (хоккей)
Презентованы медали ЧМ-2023 по хоккею с участием Казахстана
7 мая, 19:35
Сборные (хоккей)
Фанатам припомнили критику Скабелки после разгрома сборной Казахстана с новым тренером
7 мая, 18:18
Сборные (хоккей)
Разгромом завершился матч сборной Казахстана по хоккею
7 мая, 08:52
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция матча сборной Казахстана по хоккею против Беларуси
6 мая, 23:29
Сборные (хоккей)
"Вы думаете, Диц откажется от канадского гражданства?". Эксперт - о натурализации в сборной Казахстана по хоккею
5 мая, 09:39
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция матча сборных Казахстана и России по хоккею в Астане
4 мая, 22:44
Сборные (хоккей)
Международный хоккей в Астане!
© 2008 - 2023 ТОО «EML»