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Репетиция перед ЧМ-2023 по хоккею. Казахстан объявил состав на контрольные матчи с Россией и Беларусью

Репетиция перед ЧМ-2023 по хоккею. Казахстан объявил состав на контрольные матчи с Россией и Беларусью
©КФХ

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею представил расширенный состав на предстоящие товарищеские матчи с Россией и Беларусью, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ. Мини-турнир пройдет в Астане.

Участники сыграют по круговой системе, а победителем станет команда, набравшая больше очков.

Состав сборной Казахстана выглядит так:

вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Андрей Шутов (все – "Барыс"), Максим Павленко ("Номад");

защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров (все – "Барыс"), Дмитрий Бреус ("Чайка", МХЛ), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Абылайхан Сулейменов (все - "Номад") Кирилл Полохов ("Арлан"), Валерий Орехов ("Металлург", Магнитогорск);

нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков (все – "Барыс"), Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков (все – "Номад"), Андрей Буяльский (Университет Вермонта, США), Саян Данияр ("Сарыарка"), Дмитрий Гренц ("Арлан"), Хакназар Кенесбай ("Алматы"), Максим Мусоров ("Химик", ВХЛ), Роман Старченко ("Спартак", Москва), Евгений Рымарев ("АКМ", ВХЛ).

Расписание матчей:

5 мая в 19:30 Казахстан – Россия

6 мая в 17:00 Россия – Беларусь

7 мая в 16:00 Казахстан – Беларусь

Напомним, сейчас Казахстан ведет подготовку к чемпионату мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе наша сборная сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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