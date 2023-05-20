Стал известен исход матча Казахстана с Латвией на ЧМ по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 14:41
©IIHF

Российский тренер Анатолий Емелин в интервью Meta-ratings.kz спрогнозировал исход матча чемпионата мира по хоккею между сборными Казахстана и Латвии, передает Vesti.kz.

Их противостояние пройдет сегодня, 20 мая, в Риге (Латвия).

Выживание или плей-офф? Прямая трансляция ключевого матча Казахстана на ЧМ по хоккею

"Эти команды прекрасно знают друг друга. Матч будет очень упорным, как обычно. Ведь обе сборные считают, что они сильнее.

Наверное, и в предстоящей игре команде Харийса Витолиньша помогут и родные трибуны, и надежная игра Артура Шилова. Латвийцы выиграют в основное время", - говорит Емелин.

Накануне, казахстанцы обыграли Словакию по буллитам (4:3). Благодаря этому выигрышу подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 4 очка и поднялись с предпоследнего, седьмого места на шестое в группе В. Между тем, Латвия имеет в активе 8 очков и занимает четвертую строчку, дающую проход в плей-офф.

Ранее на турнире казахстанская команда оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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