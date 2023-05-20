Выживание или плей-офф? Прямая трансляция ключевого матча Казахстана на ЧМ по хоккею

Сегодня, 20 мая, сборная Казахстана проведет шестую игру группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.

Начало матча в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция матча будет производится в эфире телеканала Qazsport, а также на их официальном сайте.

Накануне, казахстанцы обыграли Словакию по буллитам (4:3). Благодаря этому выигрышу подопечные Галыма Мамбеталиева набрали 4 очка и поднялись с предпоследнего, седьмого места на шестое в группе В. Между тем, Латвия имеет в активе 8 очков и занимает четвертую строчку, дающую проход в плей-офф.

Главный тренер сборной Казахстана назвал главное достижение после второй сенсации на ЧМ по хоккею

Ранее на турнире казахстанская команда оказалась сильнее Норвегии по буллитам (4:3), после чего уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).