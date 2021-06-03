"Со стороны виднее". Игрок сборной Казахстана - о "Барысе", матче с Норвегией и чемпионате мира

Вратарь сборной Казахстана Андрей Шутов дебютировал в матче с лидерами мирового рейтинга из Канады на ЧМ-2021, но обратил внимание на отсутствие зрителей на играх. В комментарии корреспонденту Vesti.kz также не смог найти объяснения проигранной встрече с Норвегией, которая не пустила команду Юрия Михайлиса в плей-офф.

К последнему игровому дню сборная Казахстана набрала десять очков и в случае успеха в матче с норвежцами сохраняла место в первой четверке группы.

- Хороший турнир и мастеровитые команды, - констатировал вратарь. - Конечно, с болельщиками было бы поинтереснее играть.

- Все говорят о матче с Норвегией, пытаются найти причины неудачи. А вот какое настроение было перед игрой? Волнение? Вряд ли кто-то ожидал, что к последнему туру сборная будет претендовать на плей-офф.

- Не знаю. Мы на каждую игру настраивались и бились. Отсюда и такой результат. Перед последней игрой? Нормальное настроение было. Не знаю, что произошло.

- Может быть, команду неправильно покормили? Отравили?

- 20 дней - одним и тем же. (смеется) Даже не знаю, я ведь находился на скамейке. Что там было на льду...

- С Италией команда летала, а тут вышла совсем другая...

- Со стороны виднее. Старались тоже, но не знаю, что произошло.

- Сейчас к Никите Бояркину с одним вопросом подходят - поедет ли в "Барыс"? К вам такой интерес есть?

- Мне никто ничего не предлагал. Ничего не известно.

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