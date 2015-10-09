Серия буллитов решила судьбу первого матча Казахстана на ЧМ-2026

Женская сборная Казахстана по хоккею провела первый матч на чемпионате мира в дивизионе IB, уступив команде Латвии — 2:3 по буллитам (2:2 в основное время), сообщают Vesti.kz.

Казахстанки активно начали встречу и открыли счёт уже на 7-й минуте первого периода — отличилась София Зубкова. Во втором игровом отрезке команды не смогли поразить ворота друг друга, сохранив минимальное преимущество сборной Казахстана.

Основные события развернулись в третьем периоде. На 11-й минуте латвийские хоккеистки реализовали большинство и сравняли счёт. Однако уже через две минуты Казахстан вновь вышел вперёд — Александра Шегай также реализовала численное преимущество.

Радость казахстанской команды длилась недолго: уже на 14-й минуте соперницы снова восстановили равновесие, сделав счёт 2:2.

В овертайме команды не сумели выявить победителя, и судьба встречи решилась в серии буллитов, где точнее оказались хоккеистки сборной Латвии.

Таким образом, Казахстан набрал одно очко по итогам стартового матча турнира.

Отметим, что помимо Латвии, в дивизионе IB вместе со сборной Казахстана выступают команды Великобритании, Южной Кореи, Нидерландов и Испании.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!