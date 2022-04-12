В сборной Казахстана произошли изменения перед стартом на ЧМ-2022 по хоккею

Состав сборной Казахстана по хоккею перед ЧМ-2022 пополнят три игрока "Торпедо" из Усть-Каменогорска, сообщает Shaiba.kz.

По информации источника, на сборы в Нур-Султане, которые начнутся 17 апреля, привлечены нападающие Дмитрий Гренц и Александр Шин, а также защитник Дмитрий Громов.

Помимо них, вызов получил казахстанский форвард Батырлан Муратов, защищающий цвета "РоКи" из второй лиге чемпионата Финляндии.

Напомним, ранее стало известно о двух товарищеских встречах команды Казахстана с Латвией. Оба матча состоятся в Риге.

Напомним, сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира в Финляндии в группе A. Турнир пройдет с 13 по 29 мая. Соперниками казахстанских хоккеистов будут команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Италии и Франции.

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