Сборной Казахстана по хоккею нашли нового тренера

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Вчера 13:15
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В тренерском штабе сборной Казахстана по хоккею могут произойти перестановки, передают Vesti.kz.

По информации "Головой Об Лед", главный тренер карагандинской "Сарыарки" Владимир Князев был замечен на играх сборной Казахстана на Кубке Президента в экипировке национальной команды.

Князев консультирует Олега Болякина, находясь на трибунах. Он может заменить кого-то из тренерского штаба во время олимпийского отбора, если у тех возникнут проблемы с документами.

Напомним, финальный раунд олимпийской квалификации пройдет с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, где сборная Казахстана сыграет с командами Венгрии, Австрии и Словакии.

Казахстанские хоккеисты заняли второе место на Кубке Президента, подробности - тут.

Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей Сарыарка

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