Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Команда сыграет в группе C с Чехией, Швейцарией и Данией.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард").

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо" Москва), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба - "Локомотив"), Андрей Чибисов ("Металлург"), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк (оба - "Авангард").

В запас вошли следующие хоккеисты: Дмитрий Шугаев ("Северсталь"), Семен Чистяков ("Авангард"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Станислав Галиев ("Динамо" Москва), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев ("Трактор").

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Ранее стало известно о возможном переносе соревнований в данном виде спорта на лето.