Сборная Казахстана установила рекорд чемпионата мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею установила рекорд чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после крупной победы над командой Италии со счетом 11:3.

Таким образом, Казахстан стал первой командой на ЧМ-2021, которому удалось забросить 11 шайб за игру. Предыдущее достижение принадлежало Германии, которая на старте турнира разгромила все тех же итальянцев со счетом 9:4.

Благодаря этой победе казахстанцы набрали десять очков и поднялись на второе место в группе, дающее право на место в плей-офф.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!