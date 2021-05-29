Сборная Казахстана по хоккею возглавила группу ЧМ-2021 после победы со счетом 11:3

Сборная Казахстана по хоккею возглавила группу В на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после того, как подопечные Юрия Михайлиса разгромили Италию со счетом 11:3.

Кроме того, сборная Казахстана установила рекорд на ЧМ-2021, став первой командой, которой удалось забросить 11 шайб за игру.

После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В, опережая Финляндию (10) по дополнительным показателям. Сборная Италии остается единственной командой на турнире, не набравшей пока ни одного очка.

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