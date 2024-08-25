Сборная Казахстана по хоккею усилилась к отбору на Олимпиаду

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Сегодня 07:31
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Еще три хоккеиста пополнили состав сборной Казахстана перед отборочным циклом на Олимпиаду, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КХФ.

"Команда в сборе! Динмухамед Кайыржан, Аркадий Шестаков и Леонид Метальников прилетели", - говорится в сообщении КФХ в соцсетях.


В ходе УТС сборная Казахстана приняла участие в Кубке Президента в Астане, где заняла второе место.

Напомним, олимпийская квалификация пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе, где наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

Сборная Казахстана по хоккею определилась с составом для отбора на Олимпиаду

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