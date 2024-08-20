Сборная Казахстана по хоккею получила усиление перед олимпийским отбором

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Вчера 17:45
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Сборная Казахстана по хоккею начала второй этап подготовки к финальному раунду олимпийской квалификации, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Казахстана (КФХ).

К команде присоединились Никита Михайлис, Валерий Орехов, Евгений Рымарев и Артем Лихотников. Ожидается приезд Ивана Степаненко.

Андрей Шутов, Аркадий Шестаков и Леонид Метальников прибудут уже в Европу, на третий этап подготовки.

Отметим, что на первом этапе подготовки национальная команда сыграла на Кубке Президента РК в Астане. На турнире в Астане сборная Казахстана заняла второе место, уступив в финале тольяттинской "Ладе".

Напомним, олимпийская квалификация пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе, где наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

Метки:
Сборная РК по хоккею Олимпиада-2026 Хоккей

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