Сборная Казахстана по хоккею определилась с составом для отбора на Олимпиаду

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Сегодня 14:23
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Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по хоккею с шайбой определился с составом к финальному раунду квалификации на Олимпиаду-2026, передает Vesti.kz.

Сборная Казахстана завершила второй этап подготовки в Астане и уже завтра, 23 августа, отправится в Чехию, где продолжит сборы. Сам турнир пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

С командой полетит состав, который указан ниже.

Вратари: Никита Бояркин ("Барыс"), Максим Павленко ("Рязань-ВДВ"), Андрей Шутов ("Слован")

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр (все – "Барыс"), Дмитрий Бреус ("Торпедо"), Леонид Метальников ("Адмирал"), Эдуард Михайлов ("Арлан"), Валерий Орехов ("Металлург"), Иван Степаненко ("Хумо")

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Максим Мухаметов, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все – "Барыс"), Руслан Демин ("Сарыарка"), Артем Лихотников ("Хумо"), Кирилл Панюков ("Амур"), Евгений Рымарев ("Юнисон"), Аркадий Шестаков ("Адмирал").

В августе сборная Казахстана приняла участие в Кубке Президента, где заняла второе место, дважды уступив "Ладе" из Тольятти.

Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей Олимпиада

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