Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

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Сегодня 01:40
©IIHF

На чемпионате мира по хоккею состоялся финальный матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече за золото сыграли сборные Канады и Германии. В первом периоде соперники обменялись голами. На восьмой минуте немцы усилиями Джона Петерки открыли счет, канадцы отыгрались спустя три минуты после шайбы Самуэля Блэйза.

Во втором периоде команды вновь забросили по шайбе - Даниэль Фишбух на 34-й минуте вывел Германию вперед, а Лоусон Крауз на 38-й сравнял счет.

Заключительный период североамериканцы оставили за собой. Блэйз на 45-й минуте сделал счет 3:2 в пользу своей команды, а Тайлер Тоффоли на 52-й закрепил успех канадцев.

Последнюю шайбу забросил Скотт Лоутон - 5:2. Канадцы вернули себе титул после прошлогодней победы Финляндии.

Канада в четвертый раз подряд сыграла в финале чемпионата мира, побив собственный рекорд.

Сборная Германии впервые за 70 лет выиграла медали мирового первенства.

Последний раз немцы становилась призерами ЧМ в 1953 году. При этом немцы ни разу не выигрывали мировое первенство.

Напомним, что ранее сборная Латвии в матче за бронзу против США впервые в своей истории стала призером чемпионата мира.

Добавим, что сборная Казахстана заняв в группе шестое место, сохранила прописку в топ-дивизионе.

Следующий чемпионат мира пройдет в мае 2024 года в Чехии.

Фото: IIHF©

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

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