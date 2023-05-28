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Латвия добыла историческую бронзу на ЧМ-2023 по хоккею

Латвия добыла историческую бронзу на ЧМ-2023 по хоккею
©IIHF

Сборные Латвии и США сыграли в матче за бронзу на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В основное время встречи соперники по три раза отметились в воротах друг друга. В первом периоде на восьмой минуте Роберт Букартс открыл счет. Рокко Гримальди спустя две минуты восстановил равновесие.

На 17-й минуте Янис Якс вновь вывел Латвию вперед. Американцы усилиями все того же Гримальди меньше чем за минуту до первого перерыва вновь сравняли счет.

Второй период оказался безголевым, а в заключительной двадцатиминутке зрители арены в Тампере увидели два гола. На 47-й минуте Мэтт Коронатто впервые вывел американцев вперед. На 55-й минуте Кристианс Рубинс перевел игру в овертайм, где он же принес латвийцам историческую победу и бронзовые медали чемпионата мира.

Напомним, что в финале сыграют команды Канады и Германии.

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Латвия США

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