Сборная Канады потерпела третье подряд поражение на ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан остался в зоне в плей-офф

Сборная Канады по хоккею потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира-2021, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем матче группового этапа канадцы проиграли сборной Германии со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). У победителей шайбы забросили Штефан Лойбль (11-я минута), Маттиас Плахта (12-я) и Корбиниан Хольцер (58-я). У проигравших отличился Ник Пол (19-я).

Для сборной Канады это поражение стало третьим в трех матчах ЧМ-2021. До этого канадцы уступили сборной Латвии (0:2) и команде США (1:5). В активе канадской команды ноль очков и седьмое место в таблице группы В. Сборная Германии одержала три победы и занимает первое место.

В следующем матче немцы 26 мая сыграют с командой Казахстана (4), которая идет третьей в группе. Сборная Канады в тот же день встретится с норвежцами (3).

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