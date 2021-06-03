Сборная Германии сделала камбэк со счета 0:2 и вышла в полуфинал ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Германии по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира в Риге. В 1/4 финала она обыграла Швейцарию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ходе встречи немцы уступали 0:2, но, несмотря на это, сумели перевести игру в овертайм, где победитель не был выявлен. А вот в серии буллитов удачливей оказалась Германия - 3:2.

В составе швейцарцев голы забивали Рамон Унтерзандер (15-я минута) и Фабрис Херцог (33-я). На это немцы ответили точными бросками Тома Кюнхакля (37-я) и Леона Гаванке (59-я). Решающую шайбу в серии буллитов забросил Марсель Небельс.

Ранее в полуфинал турнира отобралась сборная США после победы над Словакией (6:1).

Напомним, что Германия выступала в одной группе В с Казахстаном. В очной игре команда Юрия Михайлиса одержала сенсационную победу (3:2), вот только выйти в плей-офф не сумела после обидного поражения от Норвегии (1:3) в последнем туре группового этапа.

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