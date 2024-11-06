Разгромом закончился первый матч Казахстана на чемпионате Азии по хоккею

Сегодня, 6 ноября, сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Южной Кореи на чемпионате Азии в Алматы, передают Vesti.kz.

Встреча закончилась победой Южной Кореи со счетом 4:1. Автором единственной шайбы стал Дмитрий Преснов.

В другом матче Япония с тем же счетом разгромила Китай.

Игры будут проходить до 9 ноября. На ЧА сыграют только четыре команды, а турнир пройдет по круговой системе.

8 ноября Казахстан сыграет с Японией, а 9 ноября померится силами с Китаем.

Напомним, сборная Казахстана в этом году не смогла завоевать путевку на Олимпиаду-2026 по итогам отборочного турнира в Братиславе.