Раскрыт секрет побед Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею. Среди болельщиков оказался Борат

Чемпионат мира по хоккею в Риге проходит без зрителей из-за коронавируса. В связи с этим организаторы турнира разместили на трибунах макеты болельщиков, что часто встречается на других спортивных мероприятиях. Интересно, что среди них в свитере сборной Казахстана оказался Борат, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Похоже, его присутствие очень помогает команде Юрия Михайлиса, которая на старте одержала две победы по буллитам - в первой игре была повержена Латвия, а во второй - действующие чемпионы мира - хоккеисты сборной Финляндии.

Напомним, что следующую игру в группе B Казахстан проведет 25 мая со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Далее предстоят матчи с Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

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