Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 23 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет первый матч на чемпионате мира в Риге. Соперником будет Латвия, которая на старте сенсационно обыграла Канаду (2:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B начнется в 23:15 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ранее в другой встрече группы В Германия выиграла у Италии со счетом 9:4.

На турнире подопечные Юрия Михайлиса также сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы. С итоговой заявкой казахстанской команды на ЧМ можно ознакомиться здесь.

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