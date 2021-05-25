Прямая трансляция матча сборной Казахстана против США на ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 25 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет третий матч на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют со сборной США. Начало игры в 19:15 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Добавим, что в предстоящей игре Казахстан не сможет рассчитывать на Виктора Сведберга - защитник был дисквалифицирован после матча с Финляндией.

После двух туров сборная Казахстана с двумя очками занимает третье место в группе, США (3) идут пятыми.

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