Почему убежал Юрий Михайлис после рекорда на чемпионате мира?

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис едва не вывел национальную команду в плей-офф чемпионата мира, рассказывая на каждой пресс-конференции о гордости за подопечных, а в Нур-Султане проигнорировал ожидавших его журналистов. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

На мировом турнире Михайлис был настроен позитивно, каждый раз восхваляя своих хоккеистов, которые и вправду заслужили похвалы, но "доигрывать" сезон тренер не стал. В отличии от хоккеистов и некоторых других членов тренерского штаб, видимо, он устал от перелета или ему надоело выполнять часть своей работы.

Так или иначе, в плотном графике главного тренера не нашлось свободного времени, чтобы ответить на пару простых вопросов. Михайлис старается всегда в своих ответах быть корректным и доброжелательным, но вряд ли его поступок пошел на пользу национальной сборной. Игроки оказались смелее своего тренера.

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Напомним, казахстанская сборная набрала в элитном раунде чемпионата мира рекордные для себя десять очков, но не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира. Возможность такую перечеркнуло поражение в последнем туре от Норвегии.

Накануне национальная команда вернулась на родину, а один из героев турнира голкипер Никита Бояркин рассказал о желании попробовать себя в КХЛ.

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