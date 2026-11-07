Перестрелку с 8 шайбами выдали соперники Казахстана на ЧА по хоккею

Сборная Японии одержала первую победу на чемпионате Азии по хоккею в Чонджу (Южная Корея). Они нанесли поражение местной команде Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилось победой японцев со счётом 5:3. Причём первый период был безрезультативным, а по ходу второго отрезка японцы вели 4:0.

Таким образом Япония одержала первую победу на турнире. В четверг они проиграли Казахстану (2:3).

А вот Южная Корея впервые проиграла на домашнем чемпионате Азии - до этого они нанесли поражение Китаю (3:1).

Сегодня свой второй матч на турнире проведёт и сборная Казахстана:

Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею