Определились финалисты молодежного ЧМ по хоккею с участием Казахстана
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Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в канадской Оттаве, передают Vesti.kz.
Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в канадской Оттаве, передают Vesti.kz.
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Золото разыграют сборные Финляндии и США.
В полуфинале финны победили в овертайме Швецию со счетом 4:3, а американцы обыграли Чехию - 4:1.
Шведы и чехи соответственно встретятся в матче за третье место.
Последние игры ЧМ пройдут 6 января.
Напомним, что в турнире также участвовала сборная Казахстана, но она выступила неудачно и покинула топ-дивизион, уступив в решающем матче команде Германии.
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