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Сборные (хоккей)
5 января 08:13
 

Определились финалисты молодежного ЧМ по хоккею с участием Казахстана

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Определились финалисты молодежного ЧМ по хоккею с участием Казахстана ©iihf.com

Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в канадской Оттаве, передают Vesti.kz.

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Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в канадской Оттаве, передают Vesti.kz.

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Золото разыграют сборные Финляндии и США.

В полуфинале финны победили в овертайме Швецию со счетом 4:3, а американцы обыграли Чехию - 4:1.

Шведы и чехи соответственно встретятся в матче за третье место. 

Последние игры ЧМ пройдут 6 января.

Напомним, что в турнире также участвовала сборная Казахстана, но она выступила неудачно и покинула топ-дивизион, уступив в решающем матче команде Германии.

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