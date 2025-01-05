Определились финалисты молодежного ЧМ по хоккею с участием Казахстана

Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в канадской Оттаве, передают Vesti.kz.

Золото разыграют сборные Финляндии и США.

В полуфинале финны победили в овертайме Швецию со счетом 4:3, а американцы обыграли Чехию - 4:1.

Шведы и чехи соответственно встретятся в матче за третье место.

Последние игры ЧМ пройдут 6 января.

Напомним, что в турнире также участвовала сборная Казахстана, но она выступила неудачно и покинула топ-дивизион, уступив в решающем матче команде Германии.