Олимпийский чемпион опасается за сборную Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Вчера 11:56 Комментарии 2
©icehockey.kz

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о сборной Казахстана по хоккею по итогам турнира Qazaqstan Hockey Open в Астане. Также он отметил, что будет болеть за нее на предстоящем чемпионате мира-2023, передают Vesti.kz.

Победителем турнира стала сборная Беларуси, которой подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли со счетом 0:6. А в первом матче казахстанцы уступили России (U-25) - 0:3.

"Вообще в отличие от сборных России и Беларуси команда Казахстана не впечатлила. "Барыс" сезон завалил - и у меня есть опасения и за национальную команду наших соседей на чемпионате мира. Собираюсь в мае за нее поболеть - но чувствую, потеряю много нервов", - приводит его слова russia-hockey.ru.

ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Казахстанские хоккеисты сыграют в столице Латвии. Их соперниками по группе B станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по хоккею
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 15:45
Сборные (хоккей)
Сборная Казахстана прибыла на ЧМ-2023 по хоккею и представила состав
Вчера , 11:56
Сборные (хоккей)
Олимпийский чемпион опасается за сборную Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
9 мая, 22:56
Сборные (хоккей)
Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2023 по хоккею
8 мая, 18:38
Сборные (хоккей)
Презентованы медали ЧМ-2023 по хоккею с участием Казахстана
7 мая, 19:35
Сборные (хоккей)
Фанатам припомнили критику Скабелки после разгрома сборной Казахстана с новым тренером
7 мая, 18:18
Сборные (хоккей)
Разгромом завершился матч сборной Казахстана по хоккею
7 мая, 08:52
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция матча сборной Казахстана по хоккею против Беларуси
6 мая, 23:29
Сборные (хоккей)
"Вы думаете, Диц откажется от канадского гражданства?". Эксперт - о натурализации в сборной Казахстана по хоккею
5 мая, 09:39
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция матча сборных Казахстана и России по хоккею в Астане
4 мая, 22:44
Сборные (хоккей)
Международный хоккей в Астане!
© 2008 - 2023 ТОО «EML»