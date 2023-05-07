Разгромом завершился матч сборной Казахстана по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею уступила Беларуси в рамках проходившего в Астане турнира Qazaqstan Hockey Open, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу белорусской команды, в составе которой отличились Роман Горбунов (3-я минута), Владимир Алистров (9-я), Тимофей Ковгореня (23-я), Сергей Романович (37-я), Степан Звягин (41-я) и Андрей Белевич (45-я).
Напомним, в первом матче казахстанцы проиграли России (U-25) - 0:3. Сборная Беларуси стала победителем турнира.
Казахстанская команда проводит подготовку к чемпионату мира в топ-дивизионе, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют в столице Латвии. Их соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.
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