Новый капитан сборной Казахстана высказался о волевой победе в матче с Латвией на ЧМ-2021

Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко прокомментировал стартовый матч на чемпионате мира в элитном дивизионе, в котором была обыграна команда Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперники дважды выходили вперед в счете, но казахстанцы оба раза отыгрывались, а в овертайме вырвали волевую победу (3:2 ОТ).

"Тяжелый матч, - рассказал Старченко. - Мы два месяца не играли в хоккей. Подготовка... Всего один матч против Беларуси. Долго входили в игру. Знали, что соперник вчера провел тяжелую игру. Отдали они много сил, много энергии. Старались их накрывать. Строго сыграли в обороне. Вратарь помог. Довели игру до победы".

Добавим, что о назначении 35-летнего форварда капитаном национальной сборной стало известно за несколько часов до стартового матча команды с Латвией.

Сборная Казахстана по хоккею дважды отыгралась и стартовала с победы на чемпионате мира

Напомним, что сегодня, 23 мая, казахстанская сборная матчем с Финляндией продолжит выступление на чемпионате мира в Латвии. Встреча начнется в 19:15 по столичному времени.

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