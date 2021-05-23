Норвегия одержала первую победу на ЧМ-2021 по хоккею и выбила Казахстан из зоны плей-офф

Сборная Норвегии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Риге и выбила Казахстан из зоны плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Норвежцы обыграли команду Италии со счетом 4:1. Хет-трик у победителей оформил Матиас Треттенес (11-я, 37-я, в большинстве, 41-я минуты), Матс Россели Ольсен (26-я, в большинстве). А у итальянцев отличился Даниэль Франк (52-я).

Благодаря этой победе Норвегия набрала три балла и сместила Казахстан (2 очка) с четвертого места в группе В. Сегодня в 19:15 сборная Казахстана сыграет против действующих чемпионов мира - Финляндии. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Италия после двух поражений занимает последнее, восьмое место в группе. В следующем матче группы норвежцы 25 мая сыграют со сборной Финляндии, итальянцы днем ранее встретятся с хозяевами чемпионата мира - командой Латвии.

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