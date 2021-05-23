Букмекеры сделали прогноз на матч сборной Казахстана с чемпионом мира на ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 23 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч на чемпионате мира в топ-дивизионе, который проходит в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником команды Юрия Михайлиса в рамках группы В будет Финляндия, которая является действующим чемпионом мира.

Встреча начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

По мнению букмекерской компании Olimpbet.kz, явным фаворитом этого противостояния является Финляндия. Так, коэффициент на их победу в основное время равен 1.26, в то время, как на победу Казахстана - 9.75. На то, что основное время встречи завершится вничью коэффициент равен 6.46.

Коэффициент на победу Казахстана с учетом овертайма и буллитов равен 5.52, а на Финляндию - 1.16.

Напомним, накануне в стартовом мачте на турнире сборная Казахстана по буллитам обыграла хозяйку турнира - сборную Латвии. Финляндия же со счетом 2:1 победила США.

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