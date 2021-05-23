Назван состав сборной Казахстана на матч ЧМ-2021 с чемпионами мира по хоккею

Назван состав сборной Казахстана по хоккею на матч ЧМ-2021 с чемпионами мира - командой Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В воротах снова будет Никита Бояркин, а вторым вратарем - Андрей Шутов.

1-я пятерка: Маклюков - Диц, Шин - Старченко - Рымарев;

2-я пятерка: Сведберг - Блэкер, Михайлис - Волк - Савицкий;

3-я пятерка: Степаненко - Шалапов, Акользин - Сагадеев - Шевченко;

4-я пятерка: Петухов - Данияр См., Панюков - Шестаков - Асетов.

Напомним, начало встречи в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

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