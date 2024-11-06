Найдено объяснение провалу Казахстана на старте исторического турнира по хоккею

Нападающий сборной Казахстана Артем Лихотников в интервью Шайба.kz прокомментировал поражение от Южной Кореи (1:4) в стартовом матче чемпионата Азии, передает Vesti.kz.

- Не реализовано многочисленное количество моментов, мы доминировали, играли. Но из-за того, что не забивали, такой результат. Перебросали соперника в два раза, в концовке корейцы бросили 3-4 раза, но реализовали. Не то, что мы хотели показать при своих трибунах, - отметил Лихотников.

- Какие ожидания от чемпионата?

- Это домашний турнир, основная задача - выиграть его. Будем готовиться к следующим играм, сделаем работу над ошибками. Сегодня нас подвела реализация.

- Как вам игра соперника?

- Ничего такого, к чему мы не были готовы, они не предложили. Просто они отталкивались от нашей игры, кроме того, что не было у нас реализации, нечего сказать.

- После второго периода проигрывали 1:2, что говорил тренер в перерыве? Что необходимо было улучшить?

- Быстрее переходить из обороны в атаку, идти в давление, забирать шайбу. Какие-то моменты у нас получались, какие-то нет. В большинстве моментов при наличии уверенности была бы и реализация. Где-то шайба скакнет, где-то перепрыгнет. Из-за этого не было спокойствия и холодной головы при завершении моментов, - подчеркнул Лихотников.

В турнире принимают участие четыре команды. Отметим, что 8 ноября Казахстан сыграет с Японией, а 9 ноября померится силами с Китаем. Этот турнир проводится впервые.

Напомним, сборная Казахстана в этом году не смогла завоевать путевку на Олимпиаду-2026 по итогам отборочного турнира в Братиславе.