"Нам остается молиться". Форвард сборной Казахстана высказался о шансах на плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Шевченко прокомментировал поражение от Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе.

Подопечные Юрия Михайлиса уступили со счетом 1:3 и остались на третьем месте в группе. В той встрече Шевченко забросил шайбу.

Теперь судьба Казахстана зависит от матча Канада - Финляндия. Для выхода в плей-офф сборной Казахстана необходима победа финнов в основное время.

"Все, что нам остается, - это беспокоиться, поддерживать Финляндию и молиться", - цитирует Шевченко официальный сайт IIHF.

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