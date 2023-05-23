Международная федерация хоккея отреагировала на камбэк и победу Казахстана на ЧМ-2023

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Сегодня 11:46
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Международная федерация хоккея (IIHF) отметила победу сборной Казахстана над командой Словении в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2023 в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу Казахстана. При этом по ходу игры подопечным Галыма Мамбеталиева пришлось трижды отыгрываться.

"Казахстан забил несколько довольно симпатичных голов в матче против Словении!", - говорится в посте федерации в Instagram.

Отметим, что для обеих команд игра не имела турнирного значения: сборная Казахстана досрочно сохранила место в элите, а Словения вылетела в первый дивизион.

Метки:
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